Kazakhstan | un assaggio dello Shaanxi ad Astana

Scopri un affascinante scorcio di Cina a Astana, tra calligrafia, giochi tradizionali e tè aromatico! La serata di gala di Chang’an, organizzata da Xinhua e dal governo dello Shaanxi, ha portato gli ospiti in un viaggio immersivo nella cultura cinese, tra tradizioni antiche e atmosfere autentiche. Un’esperienza che ha celebrato il patrimonio culturale, creando un ponte tra Oriente e Occidente. Per vivere questa magia, visita il video al seguente link: ...

Cimentatevi con la calligrafia, giocate a giochi tradizionali e sorseggiate te’ profumato! Alla serata di gala di Chang’an, co-organizzata dall’agenzia di stampa Xinhua e dal governo provinciale dello Shaanxi ad Astana, gli ospiti hanno potuto vivere una vivace celebrazione della cultura e delle tradizioni cinesi. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma629575362957532025-06-22kazakhstan-un-assaggio-dello-shaanxi-ad-astana Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Kazakhstan: un assaggio dello Shaanxi ad Astana

In questa notizia si parla di: shaanxi - kazakhstan - assaggio - astana

Italia-Kazakhstan, la premier Meloni arrivata ad Astana - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata ad Astana per una visita ufficiale in Kazakistan, segnando la seconda tappa della sua missione in Asia Centrale.

Kazakhstan: un assaggio dello Shaanxi ad Astana - Cimentatevi con la calligrafia, giocate a giochi tradizionali e sorseggiate te' profumato! Da romadailynews.it

Meloni arriva ad Astana, in Kazakhstan, seconda tappa missione Asia Centrale - (Agenzia Vista) Astana, 29 maggio 2025 La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e' giunta in Kazakhstan per la seconda tappa della missione istituzionale in Asia Centrale. Scrive msn.com