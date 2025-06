Katy Perry e Orlando Bloom in crisi | i motivi

La tensione tra Katy Perry e Orlando Bloom sembra ormai inconfutabile, con il viaggio nello Spazio della cantante che ha acceso i sospetti di una crisi profonda. Secondo Page Six, il gesto di Katy ha trovato il suo riscontro negativo nel partner, rivelando come le incomprensioni possano emergere anche nelle relazioni più affiatate. Ma cosa si cela davvero dietro questa rottura? Scopriamo insieme i dettagli di questa intricata vicenda.

La crisi tra Orlando Bloom e Katy Perry ormai è certa, Page Six rivela che il motivo principale sia stato il viaggio nello Spazio della cantante, trovato "imbarazzante" dal suo partner.

“Ehi tu, ma sei quello che manda centinaia di messaggi privati al mio Orlando Bloom. Sono sua, lui è mio. Stai alla larga, ca**o”: Katy Perry furiosa con un fan - Sabato sera 17 maggio, Katy Perry ha interrotto il suo concerto alla T-Mobile Arena per rispondere a un fan e proteggere la sua privacy.

È un periodo di crisi quello che Orlando Bloom e Katy Perry stanno vivendo nel loro rapporto. Quale sarebbe stato il motivo che ha acceso una forte lite https://fanpa.ge/iNQPp Vai su Facebook

Daisy Dove Bloom ? (via Instagram da Katy Perry) Vai su X

