Kateryna Samoshchenko nel bus precipitato dal cavalcavia | Le mie 3 amiche morte e io senza una gamba Cerco il pompiere che mi salvò

Kateryna Samoshchenko, una giovane di 31 anni, ha vissuto un'esperienza drammatica che ha cambiato per sempre la sua vita. Il 3 ottobre 2023, mentre viaggiava in un bus precipitato dal cavalcavia tra Mestre e... La tragedia ha portato via le sue tre amate amiche, lasciandola senza una gamba e con il cuore colmo di dolore. Ora, nel silenzio di questa prova, cerca il pompiere che possa restituirle speranza e salvezza.

MESTRE - Kateryna ha 31 anni, e l?ultimo anno e mezzo abbondante l?ha trascorso a curarsi. Il 3 ottobre del 2023 era a bordo del bus precipitato dal cavalcavia maledetto tra Mestre e. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Kateryna Samoshchenko nel bus precipitato dal cavalcavia: «Le mie 3 amiche morte e io senza una gamba. Cerco il pompiere che mi salvò»

In questa notizia si parla di: kateryna - precipitato - cavalcavia - samoshchenko

Enzo Natale, l'ex candidato sindaco di Frignano è l'uomo precipitato dal cavalcavia - Enzo Natale, noto ex candidato sindaco di Frignano, è tragicamente scomparso dopo essere precipitato dal cavalcavia tra Nola e Villa Literno.

Lorenzo Fascì, il carabiniere eroe di Giorgia Meloni: “Ho abbracciato la donna sul cavalcavia e siamo diventati amici, ecco come è andata” - Lorenzo Fascì, il carabiniere che ha salvato una donna da un gesto estremo, è stato celebrato come un eroe dalla premier Giorgia Meloni.

Pullman precipitato dal cavalcavia a Mestre: il guardrail distrutto e i rilievi della polizia - I rilievi sul cavalcavia di Mestre da cui è precipitato un pulmann con a bordo decine di passeggeri. repubblica.it scrive

Mestre, il pullman precipitato dal cavalcavia viene rimosso e trasportato in un deposito - Si sono concluse poco prima delle 5:30 le operazioni di rimozione del pullman precipitato dal cavalcavia Vempa, a Mestre, nella serata di martedì 3 ottobre. Lo riporta repubblica.it