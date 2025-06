kate middleton i buoni propositi di william dopo il compleanno anche su harry

Il 21 giugno, un giorno di festa per l’Inghilterra, ha visto il Principe William festeggiare il suo compleanno con affetto e riflessioni su nuovi propositi. Mentre Kate Middleton ha condiviso un messaggio sui social, il rapporto tra William e Harry rimane teso, senza auguri pubblici dal fratello minore. La distanza tra i due sembra ancora palpabile, lasciando spazio a molte domande sul futuro della loro dinamica familiare. La storia continua a sorprenderci.

Il 21 giugno è un giorno speciale per l’Inghilterra, perché ricorre il compleanno del Principe William, erede al trono inglese. Sia il Re, che la Principessa Kate Middleton hanno celebrato la ricorrenza eccezionale con una dedica social ma, ancora una volta, non è stato condiviso alcun augurio digitale dal fratello minore Harry d’Inghilterra. I due figli di Carlo III e Lady Diana, infatti, non hanno un buon rapporto da diverso tempo. La relazione tra i due fratelli sembra essersi ulteriormente complicata da quando il Duca di Sussex ha deciso di lasciare la patria per trasferirsi oltreoceano e di pubblicare un’autobiografia, Spare, con diverse rivelazioni scottanti sulla sua famiglia d’origine. 🔗 Leggi su Dilei.it