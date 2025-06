Karima apre la XVI edizione di Allegro Marcianise in Jazz

L’atmosfera si infiamma a Marcianise con l’apertura della XVI edizione di “Allegro, Marcianise in Jazz”, un evento imperdibile che promette emozioni intense. Karima e il suo trio sono pronti a incantare il pubblico con le loro note coinvolgenti, dando il via a una rassegna musicale ricca di talento e passione. Preparatevi a vivere momenti indimenticabili, perché questa manifestazione si conferma come uno dei festival jazz più attesi dell’anno.

Tutto pronto ormai per il primo dei due concerti previsti in cartellone per la XVI edizione de "Allegro, Marcianise in Jazz", sarà infatti Karima ed il suo trio ad aprire il festival organizzato dall'Associazione Majeutica e che si avvale della direzione artistica di Domenico Birnardo.

Karima in “Canta Autori” 25 Giugno a Marcianise Piazza Carità ore 21 Ingresso Gratuito Allegro, Marcianise in Jazz XVI edizione Vai su Facebook

