karate medaglia di bronzo per angino del nuovo csks prato

In un’atmosfera di grande emozione, Prato celebra il talento di Riccardo Angino, che ha conquistato una medaglia di bronzo al “Trofeo Città di Casalmaggiore”. In provincia di Cremona, centinaia di atleti provenienti da tutta Italia si sono sfidati in una delle competizioni più prestigiose di karate. Riccardo, nel suo impegno e determinazione, ha dimostrato che anche piccoli grandi passi portano a grandi traguardi…

Prato, 22 giugno 2025 - In provincia di Cremona, pochi giorni fa, si è svolta la diciannovesima edizione del "Trofeo Città di Casalmaggiore". Una manifestazione di karate che ha visto partecipare centinaia di sfidanti da tutta Italia. E anche Prato può esultare, grazie alla medaglia di bronzo conquistata da Riccardo Angino. L'agonista del Nuovo C.S.K.S. di Prato si è cimentato nella categoria "Master E-F cinture nere". Dopo aver passato agevolmente le eliminatorie, Angino è approdato alla tornata finale con il consolidato "kata Jiin". Buona l'esecuzione fino a metà, poi un paio di incertezze hanno pesato sul giudizio arbitrale.

