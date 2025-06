Kamikaze si fa esplodere in chiesa Una tragedia

dolore, lasciando dietro di sé un’impressionante scia di distruzione e speranze spezzate. In questo momento difficile, la comunità si stringe intorno alle vittime e ai loro cari, cercando di trovare un senso in un episodio tanto drammatico quanto incomprensibile.

Era una mattina tranquilla quando **un’esplosione improvvisa ha squarciato il silenzio** della chiesa di Mar Elias, situata nel quartiere di Dwelah, a **Damasco**. I fedeli, immersi nella preghiera, sono stati colti di sorpresa da un boato che ha fatto tremare i muri, distruggendo vetrate e riempiendo l’aria di polvere e caos. In pochi secondi, il luogo di culto, prima pieno di canti devoti, si è trasformato in uno scenario di devastazione e dolore. Le urla dei feriti si mescolavano al pianto di chi cercava disperatamente i propri cari fra le macerie e la confusione. Un uomo, apparentemente uno dei numerosi fedeli presenti, ha scelto quel preciso momento per azionare un dispositivo esplosivo nascosto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: chiesa - kamikaze - esplodere - tragedia

