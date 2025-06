Kalulu a DAZN | Ci aspettiamo una partita tosta con un ritmo difficile Farà caldo per entrambe le squadre

Pierre Kalulu si prepara a una sfida impegnativa contro la Juventus, con il caldo che aggiunge un ulteriore elemento di difficoltà. La partita promette intensità e ritmo serrato, poiché entrambe le squadre sono ben attrezzate e determinate a ottenere il massimo. La posta in gioco è alta, e le dichiarazioni del difensore francese sottolineano la voglia di conquistare il campo. Insomma, ci aspetta un match da non perdere, ricco di emozioni e sfide avvincenti.

Pierre Kalulu ha parlato così ai microfoni di DAZN prima di Juve Wydad: tutte le dichiarazioni del calciatore sul match. Pierre Kalulu ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Juve Wydad: tutte le dichiarazioni sul secondo match del Mondiale per Club. PAROLE – «Sappiamo che farà caldo per entrambe le squadre, loro sono abituati a vincere e dominano il loro campionato. Ci aspettiamo una partita tosta con un ritmo difficile».