L'Europa si mobilita di fronte alla crescente tensione con l'Iran: Kaja Kallas, alto rappresentante dell'UE, sottolinea l'importanza di impedire all'Iran di sviluppare armi nucleari, definendo questa minaccia una priorità per la sicurezza globale. Con i negoziati in stand-by, l'attenzione si concentra sull'esito delle discussioni dei ministri degli Esteri europei di domani, nel tentativo di scongiurare un escalation e preservare la stabilità internazionale.

"Non si deve permettere all'Iran di sviluppare un'arma nucleare, poiché ciò costituirebbe una minaccia per la sicurezza internazionale. Esorto tutte le parti a fare un passo indietro, a tornare al tavolo dei negoziati e a impedire un'ulteriore escalation. I ministri degli Esteri dell' UE discuteranno della situazione domani". Lo afferma l'alto rappresentante Ue, Kaja Kallas. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Kallas, 'Iran non può avere l'atomica ma ora negoziati'

