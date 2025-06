Kaguya-sama | Love is War non è ancora finito!

Kaguya-sama: Love is War, il celebre anime che ha conquistato i cuori di milioni di fan, sembrava giunto al suo epilogo con il film e le tre stagioni. Tuttavia, la saga continua a sorprendere: un nuovo progetto speciale è in arrivo, pronto a portare avanti le emozioni e le avventure dei nostri protagonisti. Dopo il manga concluso nel 2022, l’universo di Kaguya Sama si prepara a scrivere ancora capitoli emozionanti e sorprendenti.

Kaguya-sama: Love is War non è finito! Dopo il film che sembrava chiudere la storia, l'anime è pronto a tornare con un nuovo progetto speciale che continuerà gli eventi là dove si erano interrotti. Dopo tre stagioni di successo e un film che ha emozionato i fan, sembrava che Kaguya-sama: Love is War avesse concluso il suo percorso. Il manga originale di Aka Akasaka (in collaborazione con Mengo Yokoyari) si era infatti già concluso nel 2022 sulla rivista Weekly Young Jump di Shueisha, e con il film Kaguya-sama: Love is War – The First Kiss That Never Ends, l'anime pareva aver detto tutto ciò che aveva da dire.

