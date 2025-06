Juventus-Wydad 4-1 Yildiz sbaraglia tutti Vlahovic chiude i conti | Savona pecca

La Juventus conquista un’altra vittoria convincente nel Mondiale per Club, sconfiggendo il Wydad 4-1 e assicurandosi la qualificazione agli ottavi di finale. La stella indiscussa è Kenan Yildiz, il talento turco che continua a incantare i tifosi con le sue magie. Tuttavia, non sono mancati gli errori, come quello di Nicolò Savona, che ha rischiato di complicare la situazione. In questa partita, ogni dettaglio conta, e la Juve dimostra di essere pronta a lottare fino in fondo.

Altra vittoria per la Juventus al Mondiale per Club e qualificazione certa agli ottavi di finale del Mondiale per Club. La squadra di Igor Tudor ha steso il Wydad con il risultato di 4-1, una partita totalmente firmata da Kenan Yildiz, ancora una volta stella bianconera che sta trascinando la squadra in questa competizione. E se il turco ha colpito con le sue magie, a peccare questa volta è stato Nicolò Savona che per un errore aveva momentaneamente riaperto la partita, portando Lorch al gol del 2-1. Dopo appena sei minuti di gioco la Juventus è andata in vantaggio al Lincoln Financial Field, rompendo un iniziale equilibrio.

