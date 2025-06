Juventus Tudor | Sento una grande energia si possono fare grandi cose Elknann presenza bella e costante

L’entusiasmo alla Juventus è alle stelle: sotto la guida di Igor Tudor, la squadra si sente energica e pronta a conquistare grandi traguardi. La presenza costante e determinata del tecnico crea un’onda positiva che coinvolge tutto il team. Nella conferenza stampa, Tudor ha evidenziato l’importanza di ogni sfida, come quella contro i marocchini, per continuare a dimostrare il valore della Juventus nel mondo del calcio. La strada verso la vittoria è ormai tracciata.

L`allenatore della Juventus Igor Tudor ha presentato in conferenza stampa, la seconda sfida in questo Mondiale per club contro i marocchini del. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: quot - juventus - tudor - sento

Juventus, Tudor LIVE: "Il futuro? Non mi sento inferiore a nessuno. Qui fatto un buon lavoro viste le problematiche" - Igor Tudor, allenatore della Juventus, si presenta in conferenza stampa a due giorni dal match contro l'Udinese, evidenziando il suo impegno nonostante le difficoltà.

Juventus, Tudor: "Sento una grande energia, si possono fare grandi cose. Felice della vicinanza di John Elkann" - L’energia di Igor Tudor alla Juventus si fa sentire forte e chiara, alimentando speranze e ambizioni di grandi traguardi.

Sarà Igor Tudor a guidare la Juventus al Mondiale per club FIFA. La conferma è arrivata dall’agente dell’allenatore, Anthony Šeric. Decisivo il confronto nel post-partita fra Tudor e il ds Giuntoli: «Quello di ieri è stato uno sfogo da parte di Tudor dettato dalla ten Vai su Facebook

Juventus, Koopmeiners: So che devo fare meglio dell'anno scorso, con Tudor mi trovo bene; Repubblica Torino - Michael Scott Corbin: “Un sogno vedere la mia Juve a Washington, adoro Tudor,...; Juventus, Tudor: Tre colpi per completare la rosa. Non sento incertezza.

Juventus, Tudor: 'Mi sento nel posto giusto. Yildiz giocatore raro, bisogna tenerselo stretto. Al Mondiale...' - Sicuramente sarà entusiasmante perché è la prima e poi ci sono tutte quelle squadre. Lo riporta ilbianconero.com

Pagina 1 | Tudor: "Juve, mi sento nel posto giusto. Yildiz? Bisogna tenerselo stretto" - Le parole del tecnico bianconero prima del Mondiale per Club: "Giochiamo sempre per vincere, daremo il massimo in ogni partita" ... Da corrieredellosport.it