Juventus Tudor | I ragazzi sono stati bravi Ora riposo e poi testa al City

La Juventus dimostra ancora una volta il suo spirito combattivo e la determinazione, conquistando due vittorie convincenti nel Mondiale per Club Fifa. Dopo aver liquidato con un secco 5-0 l’Al-Ain e un convincente 4-1 il Wydad Casablanca, i ragazzi di Tudor si preparano ora alla sfida decisiva contro il Manchester City. Un match che potrebbe definire il loro destino nel girone e accendere la passione dei tifosi italiani.

Philadelphia (Stati Uniti), 22 giugno 2025 – Missione compiuta per la Juventus che, dopo aver battuto 5-0 l’Al-Ain, rifila un poker anche agli egiziani del Wydad Casablanca battendoli 4-1 e si porta ad un passo dagli ottavi di finale del Mondiale per Club Fifa, con la possibilitĂ di giocarsi il primato del gruppo G nella sfida contro il Manchester City, in programma ad Orlando giovedì 26 giugno alle ore 21 italiane. Sulla vittoria ottenuta quest’oggi c’è la firma in calce di Kenan Yildiz, che ha illuminato il Lincoln Financial Field con lampi di classe pura, mettendo la sua firma su tre delle quattro reti bianconere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juventus, Tudor: "I ragazzi sono stati bravi. Ora riposo e poi testa al City"

In questa notizia si parla di: juventus - stati - tudor - ragazzi

Juventus atterrata negli Stati Uniti: inizia la missione Mondiale per Club per la squadra di Tudor. La GALLERY dell’arrivo negli USA - La Juventus ha fatto il suo ingresso negli Stati Uniti, dando il via alla missione mondiale per il Club.

#Danilo è ancora molto legato alla #Juventus: “Parlare della Juventus mi emoziona. Il Flamengo è stato il mio amore da bambino, la Juve il mio amore da grande. Tudor è un bravissimo allenatore e anche i ragazzi stanno dimostrando che possono fare un Mo Vai su X

#Tudor a #Repubblica sul suo ruolo di traghettatore della #Juventus: "I ragazzi non mi hanno mai dato la sensazione di percepirmi come un allenatore di passaggio". Vai su Facebook

Juventus, Tudor: I ragazzi sono stati bravi. Ora riposo e poi testa al City; Juventus, Tudor: Complimenti ai ragazzi, bella vittoria. Yildiz? Talento raro; Tudor a DAZN: «Due belle vittorie, ragazzi sono stati bravi».

Juventus, Tudor: "Complimenti ai ragazzi, bella vittoria. Yildiz? Talento raro" - Igor Tudor si gode il successo contro il Wydad, che avvicina la sua Juventus agli ottavi di finale del Mondiale per Club: "Era una partita diversa per orario e ritmo di gioco rispetto a quella con l'A ... Segnala sportmediaset.mediaset.it

Juventus, Tudor: "Contro il Wydad a tutto gas" - Wydad Casablanca: "Dovremo dare il nostro meglio, andando a tutto gas per novanta minuti. Si legge su sport.sky.it