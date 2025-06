Juventus Scanavino | Tudor ha portato energia dobbiamo essere competitivi

La Juventus, tra il sogno mondiale e la rinascita interna, si sta preparando a tornare protagonista. Con Tudor in panchina e l’energia che Scanavino ha saputo infondere, i bianconeri sono determinati a ricostruire un team competitivo e vincente. Ai microfoni di DAZN, il dirigente ha condiviso la sua visione, sottolineando come ogni pezzo del puzzle stia andando al suo posto. La strada verso il successo è tracciata, e la Juventus si appresta a scrivere un nuovo capitolo di gloria.

La Juventus si sta dilettando nel Mondiale per Club, mentre la dirigenza sta portando avanti un lavoro certosino per provare a mettere al loro posto tutte le tessere del puzzle con l’obiettivo di riportare la squadra ad essere nuovamente competitiva. Ai microfoni di DAZN è intervenuto Maurizio Scanavino, amministratore delegato della Vecchia Signora che, ai margini della partita contro il Wydad, ha commentato la situazione, toccando vari aspetti, dal Mondiale per Club fino a toccare l’argomento calciomercato, ora più di tendenza che mai. Scanavino ha dapprima parlato dell’impegno della Juventus al Mondiale per Club: “Questa è una competizione molto importante, dove ci sono i club migliori del mondo e noi siamo tanto orgogliosi di farne parte. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, Scanavino: “Tudor ha portato energia, dobbiamo essere competitivi”

