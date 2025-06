Juventus Scanavino | La conferma di Tudor è stata una normale conseguenza Dovremo competere per lo Scudetto

Maurizio Scanavino, amministratore delegato della Juventus, ha sottolineato con fermezza che la conferma di Tudor rappresenta una naturale conseguenza nel percorso della squadra. Prima della sfida contro il Wydad Casablanca, ha ribadito l'impegno del club a competere al massimo per conquistare lo scudetto, rafforzando la fiducia nel progetto e nella crescita del team. La Juventus si prepara così a dimostrare sul campo la propria ambizione e determinazione.

L`amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, ha parlato a DAZN prima della sfida contro Wydad Casablanca, seconda partita della. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: quot - juventus - scanavino - conferma

Juventus, Scanavino: "Tudor fino al Mondiale per Club, poi decideremo. Futuro con Giuntoli? Assolutamente" - L'amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset, affrontando il tema del futuro della squadra.

? The indications from the latest #Juventus training session in America lead to the probable confirmation of #KoloMuani and #Yildiz for the game against #WydadCasablanca. Ongoing duel between #Conceição and #Koopmeiners. However the presenc Vai su X

Sta nascendo una nuova Juventus, la Juventus di Damien Comilli e del possibile “ triumvirato”. Ma prima di analizzare il nuovo probabile organigramma, facciamo una riflessione: è l’ennesima rivoluzione “annuale”. Ecco le tappe tortuose delle ultime stagioni: Vai su Facebook

Juve, Scanavino indica la via: Dovremo essere competitivi per lo scudetto; Giuntoli lascia la Juventus? Scanavino è categorico: Stiamo progettando il futuro insieme; Elkann incontra Scanavino, ma non per l'emergenza Juventus.

Juventus, Scanavino: "La conferma di Tudor è stata una normale conseguenza. Dovremo competere per lo Scudetto" - L`amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, ha parlato a DAZN prima della sfida contro Wydad Casablanca, seconda partita della fase a gironi del. Si legge su msn.com

Juventus, l’ad Scanavino: “La conferma di Tudor è una normale conseguenza del finale di campionato” - L'intervista dell'amministratore delegato della Juventus Maurizio Scanavino a pochi minuti dal match contro il Wydad Casablanca ... Secondo gianlucadimarzio.com