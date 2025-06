Juventus per Wesley servono almeno 30 milioni | l'avviso del ds del Flamengo e la 'benedizione' di Danilo

Il mercato si infiamma: la Juventus punta a Wesley, talentuoso terzino destro del Flamengo, con una richiesta di almeno 30 milioni di euro. L’avviso del ds brasiliano e l’appoggio di Danilo fanno salire l’attenzione sulla possibile operazione. Il Mondiale per Club rappresenta un’occasione unica per scoprire nuovi talenti, e Wesley potrebbe essere l’asso in più per rinforzare le fila bianconere. Resta da vedere se il sogno diventerà realtà .

Il ds del Flamengo Jose Boto allo scoperto su Wesley: "Roma e Juve? Ufficialmente non c'è nulla, ma ufficiosamente... Per ora mi offrono 25 milioni, ma ne chiediamo 30-35..." Leggi l'articolo completo su Forzaroma.info Vai su Facebook

Danilo: "La Juventus mi emoziona: sono orgoglioso di Locatelli. Wesley è già pronto per l'Italia" - Il Mondiale per Club di Danilo è iniziato nel migliore dei modi: due vittorie in due partite con il suo Flamengo e la gioia del goal al Chelsa nella vittoria per. Si legge su msn.com