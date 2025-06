Juventus per Kolo Muani occhio alla Premier

Juventus pronta a rinforzarsi per tornare protagonista, ma il mercato internazionale riserva sorprese. La Premier League si conferma come il palcoscenico più ambizioso, attirando talenti come Kolo Muani e Nico Gonzalez, che potrebbero cambiare squadra e scenario. Per il francese in particolare, tra riscat e conferme, la situazione è caldissima. La sfida tra Italia e Inghilterra si infiamma: chi avrà la meglio? Restate sintonizzati per scoprire il futuro di questi protagonisti.

Torino, 22 giugno 2025 – Ci si aspetta un mercato in entrata incisivo per riportare la Juve in lotta per i trofei, ma attenzione anche a quello che può succedere in Premier League, che è sempre il panorama più ricco. Alcune squadre, infatti, si sarebbero mosse per Randal Kolo Muani e Nico Gonzalez, due pedine, in teoria, della Juve del futuro. Soprattutto per il francese - su cui balla un riscatto alto e la necessità di confermarlo - c'è il rischio di una spietata concorrenza estiva se Juve e Psg non dovessero trovare un accordo. La prossima, inoltre, dovrà essere la stagione del rilancio di Teun Koopmeiners, che potrà beneficiare di un gioco più aggressivo e offensivo.

