Juventus | Moggi rivela | Conte voleva la Juventus

Luciano Moggi, icona del mondo Juventus, svela un retroscena sorprendente su Antonio Conte: l’ex tecnico azzurro avrebbe desiderato tornare in bianconero. In un’intervista esclusiva, Moggi rivela come Conte, dopo lo scudetto con il Napoli, abbia confidato di “smaniare” per tornare alla Vecchia Signora. Una rivelazione che accende nuovamente le passioni e riaccende i sospetti nel cuore dei tifosi juventini, lasciando aperto uno spiraglio di speranza per il futuro.

Moggi: “Conte voleva la Juventus, ma ora è felice al Napoli” Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, scuote il mondo bianconero con rivelazioni su Antonio Conte. In un’intervista a Juventibus, Moggi racconta che Conte, dopo lo scudetto col Napoli, gli confidò: «Smaniavo per tornare alla Juventus l’anno scorso, ma non L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Moggi rivela: “Conte voleva la Juventus”

In questa notizia si parla di: juventus - moggi - conte - voleva

Moggi spiazza tutti: «Conte mi ha detto che smaniava per venire alla Juventus! Comolli? Qui non è il Tolosa, bisogna vincere» - Moggi spiazza tutti con le sue parole: tra retroscena e strategie, l’ex dirigente juventino svela cosa avrebbe potuto essere e cosa invece non è stato.

? #MOGGI "AVVISA" LA #JUVE L'ex dirigente, a Juventibus, ha poi svelato su #Conte: "I tifosi lo accusano di non essere juventino, ma lui lo era già quando voleva venire alla Juve e hanno preferito #ThiagoMotta" ? L'ARTICOLO DI http://JUVENTUSNE Vai su X

?Moggi avverte Comolli: "La Juve non è il Tolosa. Conte smaniava per tornare, me l'ha detto" Vai su Facebook

Moggi: Conte voleva restare a Napoli, mi ha fatto una confessione; Moggi avverte Comolli: La Juve non è il Tolosa. Conte smaniava per tornare, me l'ha detto; Moggi difende Conte: Non più juventino? L'anno scorso voleva tornare a tutti i costi: ecco cosa mi rivelò.

Moggi: "Conte voleva restare a Napoli, mi ha fatto una confessione" - Perché Antonio Conte ha detto di no alla Juventus per restare a Napoli? Secondo msn.com

Juventus, Moggi: ‘Conte smaniava per tornare in bianconero’ - Luciano Moggi ha parlato della scelta di Antonio Conte di restare al Napoli e ha svelato che lo scorso anno il tecnico voleva tornare alla Juventus ... Da it.blastingnews.com