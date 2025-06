Juventus le parole di Tudor in vista del Wydad

Igor Tudor si prepara con entusiasmo alla sfida contro il Wydad AC al Mondiale per Club 2025, dopo aver dominato l’Al Ain con un netto 5-0. In conferenza stampa a Philadelphia, il tecnico bianconero invita la squadra a mantenere alta la concentrazione, consapevole della qualità dell’avversario. La partita promette di essere una battaglia delicata e ricca di emozioni, dove ogni dettaglio farà la differenza per conquistare la vittoria.

Juventus-Wydad: Tudor dà la carica Igor Tudor scalda i motori per la sfida contro il Wydad AC al Mondiale per Club 2025. Dopo il 5-0 all’Al Ain, il tecnico bianconero, in conferenza stampa a Philadelphia, chiede massima concentrazione: «Sarà una gara diversa, contro una squadra di qualità che poteva segnare L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, le parole di Tudor in vista del Wydad

In questa notizia si parla di: tudor - wydad - juventus - parole

Juventus, le parole di Tudor in vista dell’Udinese - Prima della sfida contro l’Udinese, Tudor ha parlato della sua squadra e del futuro, escludendo qualsiasi insicurezza.

Le parole di Mister Tudor alla vigilia della sfida con il Wydad AC ? #FIFACWC #TakeItToTheWorld Vai su X

Tudor in conferenza stampa pre Juve Wydad ? Le dichiarazioni del tecnico bianconero Vai su Facebook

Juventus, Tudor: Contro il Wydad a tutto gas; Mondiale per Club, Tudor carica la Juve: Contro il Wydad a tutto gas; Tudor in conferenza prima di Juventus-Wydad: Cerchiamo di non essere una sorpresa in negativo.

Tudor a Mediaset: «La qualificazione alla prossima Champions ha portato fiducia e consapevolezza. Mondiale per Club? Non si può sbagliare niente» - Tudor a Mediaset: «La qualificazione alla prossima Champions ha portato fiducia e consapevolezza. Scrive juventusnews24.com

Conferenza stampa Tudor: “La storia della Juventus impone di fare grandi cose, ho sentito Elkann e…” - Il tecnico bianconero ha fatto il punto su tutto quello che sta succedendo alla Juventus. Segnala jmania.it