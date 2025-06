Juventus la conferma di Cambiaso | A gennaio contatti con il Manchester City

Andrea Cambiaso, protagonista di un’intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport, svela interessanti aggiornamenti sul suo futuro alla Juventus. Mentre i tifosi si preparano per la sfida contro il Wydad nel Mondiale per Club, emergono dettagli importanti sulla possibile conferma del giocatore a gennaio e sui contatti con il Manchester City. Tutto lascia presagire un mercato ricco di sorprese e strategie sorprendenti. Il calcio sa come sorprendere, e questa storia non fa eccezione.

Nel giorno di Juventus-Wydad, valida per la seconda giornata del Mondiale per Club, ha parlato, alla Gazzetta dello Sport, Andrea Cambiaso.

