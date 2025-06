Juventus, il brand affascina sempre. Arrivano 230 milioni di euro.

Juventus, un brand che continua a affascinare il mondo del calcio, ha incassato ben 230 milioni di euro. Partecipare alla prima edizione del nuovo Mondiale per Club FIFA era un obiettivo strategico, raggiunto grazie ai successi della gestione Allegri. Dopo un periodo turbolento con i progetti di Thiago Motta e Giuntoli, la Juventus si è affidata all’esperienza di un ex calciatore, pronto a riportare i bianconeri ai vertici.

