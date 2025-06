Juventus e Inter agli ottavi del Mondiale per Club | quanto guadagnano in caso di qualificazione

La Juventus e l'Inter stanno vivendo un'emozionante avventura nel Mondiale per Club: oltre alla gloria, il torneo porta ricavi significativi. Con circa 20 milioni già incassati nella prima fase, il loro cammino verso gli ottavi potrebbe portare a un ulteriore balzo fino a quasi 30 milioni di euro. Un montepremi che fa gola e che rende questa competizione una vera e propria miniera d’oro per le squadre italiane. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

Il Mondiale per Club è una gallina dalle uova d'oro per le 32 partecipanti. Juventus e Inter nella prima fase hanno già intascato circa 20 milioni. In caso di qualificazione agli ottavi di finale, l'introito diverrebbe ancora più ricco, sfiorando subito i 30 milioni di euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: juventus - inter - agli - ottavi

Coppa Italia 2025-2026, ipotesi Roma-Torino agli ottavi: rischio Inter ai quarti di finale - La Coppa Italia 2025/2026 si preannuncia avvincente: Roma e Torino potrebbero incrociarsi agli ottavi di finale, mentre l'Inter rischia di incontrare una delle favorite ai quarti.

Inter e Juve, ci siamo! Tra poche ore ci sarà il fischio d’inizio del Mondiale per Club con la partita inaugurale tra Al-Ahly e Inter Miami: ecco gli otto gironi, chi passerà agli ottavi di finale? Vai su Facebook

Juventus e Inter agli ottavi del Mondiale per Club: quanto guadagnano in caso di qualificazione; Mondiale per Club, fase decisiva: Flamengo già agli ottavi, Inter e Juve inseguono; Tabellone Mondiale per Club: i possibili incroci nel torneo.

Juventus e Inter agli ottavi del Mondiale per Club: quanto guadagnano in caso di qualificazione - Il Mondiale per Club è una gallina dalle uova d’oro per le 32 partecipanti. Si legge su fanpage.it

Quanto guadagna la Juve se si qualifica agli ottavi del Mondiale per Club: tutte le cifre - La Juve di Igor Tudor si appresta ad affrontare la seconda partita della fase a gironi del suo Mondiale per Club contro il Wydad Casablanca. msn.com scrive