Juventus è aria di addio per il bianconero | fissato il prezzo

La Juventus si prepara a salutare un’altra pedina importante: il bianconero, il cui prezzo di cessione è ormai fissato e le squadre interessate sono in agguato. Dopo la convincente vittoria nel Mondiale per Club, i riflettori restano puntati sui possibili addii e sulle strategie di mercato. Mentre i giocatori scendono in campo con determinazione, il futuro di questa figura chiave si fa sempre più incerto. Le trattative sono in fermento, e il suo addio potrebbe segnare una svolta cruciale per la squadra.

Il bianconero è nella lista dei potenziali partenti dalla Juventus, di seguito il prezzo fissato su di lui e le squadre interessate Dopo la prima partita del Mondiale per Club vinta 5 a 0 contro l’Al-Ain, la Juventus è pronta a scendere di nuovo in campo questo pomeriggio alle ore 18.00 per sfidare il Wydad Ac. Mentre la squadra bianconera è concentrata a fare bene sul rettangolo verde per portare a casa i giusti risultati, al di fuori del campo, la società della Vecchia Signora lavora con concentrazione per programmare la prossima stagione. L’obiettivo, infatti, è quello di non compiere passi falsi, ma, anzi, tornare a vincere e creare un ciclo che possa essere duraturo. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Juventus, è aria di addio per il bianconero: fissato il prezzo

In questa notizia si parla di: juventus - bianconero - fissato - prezzo

Gatti Juventus, il Napoli non molla il difensore! Il club bianconero ha già fissato il prezzo per la sua cessione. Cifre e dettagli - Il Napoli non abbandona la pista Federico Gatti, obiettivo della Juventus. Il club bianconero ha già stabilito il prezzo per la cessione del difensore, rafforzando l’interesse del Napoli, neo campione d’Italia.

Calciomercato Juventus, colpo di scena alla Continassa: può partire anche quel bianconero! Prezzo già fissato per la cessione in estate - Il calciomercato della Juventus si infiamma con un colpo di scena alla Continassa: potrebbe partire anche Nico Gonzalez, il cui prezzo di cessione è già stato fissato in estate.

#Calciomercato #Juve, il #Marsiglia di #DeZerbi punta un bianconero Prezzo fissato a 25 milioni di euro. Gli ultimi aggiornamenti Vai su X

La Juventus vuole riscattare Francisco Conceição. Secondo quanto riportato da Record, il club bianconero sarebbe pronto a versare al Porto l’importo della clausola rescissoria per assicurarsi l’esterno classe 2002 anche dopo il Mondiale per Club. Vai su Facebook

Wesley Juventus, il Flamengo ha già fissato il prezzo; Samuel Mbangula può lasciare la Juventus? Fissato il prezzo; Calciomercato Juve, il Marsiglia punta un bianconero. Cifre.

Tuttosport – Juventus, dal mercato spuntano Bardghji e Timber - Damien Comolli ha iniziato con determinazione la sua avventura nella galassia Juventus. ilbianconero.com scrive

Gazzetta - Flamengo, fissato il prezzo di Wesley - Flamengo, fissato il prezzo di Wesley 2 ore fa Wesley Vinicius Franca Lima del Flamengo è finito nel mirino della Juventus per la prossima stagione. Scrive informazione.it