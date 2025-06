Juve-Wydad | Sky Dazn o Mediaset? Dove vederla in tv e in streaming

Se sei appassionato di calcio e vuoi seguire live la sfida tra Juve e Wydad, scopri dove vederla in TV o streaming: Sky, DAZN o Mediaset. La seconda giornata della fase a gironi del Mondiale nel gruppo G promette emozioni, con la squadra di Tudor determinata a confermarsi dopo il debutto vincente e a conquistare un pass prezioso per gli ottavi. Non perdere neanche un minuto di questa partita decisiva!

Seconda giornata della fase a gironi del Mondiale, nel gruppo G la squadra di Tudor cerca conferme dopo la rotonda vittoria al debutto e soprattutto un pass per gli ottavi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve-Wydad: Sky, Dazn o Mediaset? Dove vederla in tv e in streaming

Mondiale per Club: la Juve anche in chiaro su Mediaset! Oltre a DAZN, Mediaset trasmetterĂ le 3 partite del girone della Juventus nel nuovo Mondiale per Club FIFA 2025: ? 19 giugno, ore 3: Juventus - Al Ain (Italia 1) ? 22 giugno, ore 18: Juventus - Wy

Juventus-Wydad dove vederla oggi in TV e streaming, a che ora si gioca: formazioni e canale TV - Wydad Quando: domenica 22 giugno 2025 Orario: 18:00 Dove: Lincoln Financial Field, Philadelphia Diretta TV: DAZN, Mediaset Italia 1 Diretta Streaming: DAZN, Mediaset Infinity e app ... fanpage.it scrive

come ci arriva la juve - Seconda giornata della fase a gironi del Mondiale, nel gruppo G la squadra di Tudor cerca conferme dopo la rotonda vittoria al debutto e soprattutto un pass per gli ottavi ... Come scrive gazzetta.it