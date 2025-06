Juve Wydad seconda vittoria ed ottavi di finale al Mondiale per Club | ecco quanto ha già incassato la società bianconera Tutte le cifre

La Juventus raggiunge un altro traguardo importante al Mondiale per Club, conquistando la seconda vittoria e assicurandosi gli ottavi di finale con anticipo. Un successo che non solo rafforza il cammino sportivo dei bianconeri, ma anche le casse societarie: finora, la Juventus ha incassato ben 17,1 milioni di euro, frutto di prestazioni eccellenti e ricchi premi. Ecco nel dettaglio tutte le cifre di questa emozionante avventura internazionale.

