Juve Wydad Marco Baridon a caldissimo | Yildiz si sta consacrando a livello mondiale Perché oggi è stata diversa rispetto all’esordio con l’Al Ain – VIDEO

La Juventus continua a stupire nel Mondiale per Club, con Marco Baridon di JuventusNews24 entusiasta dell’ultima vittoria contro il Wydad. Un match ricco di emozioni e prestazioni straordinarie, che conferma il talento di Yildiz, ormai una stella mondiale. La squadra di Tudor si prepara con entusiasmo agli ottavi, attendendo il prossimo avversario. Una serata che segna un'altra tappa importante nel cammino bianconero, dimostrando che il futuro è già qui.

Juve Wydad, Marco Baridon a caldissimo: le dichiarazioni del direttore di dopo la vittoria dei bianconeri. La Juventus vince contro il Wydad convincendo anche nel secondo match del Mondiale per Club. Un'ottima prestazione da parte dei giocatori offensivi ma non solo, ancora nel segno di Yildiz: la squadra di Tudor è già qualificata agli ottavi in attesa del Manchester City. Al termine del match, Marco Baridon, direttore di, ha commentato così la prestazione dei bianconeri.