Juve Wydad LIVE | l’avvicinamento al match in programma a Philadelphia ufficiali le scelte di Tudor

Il grande giorno è arrivato: la Juventus si prepara ad affrontare il Wydad Casablanca a Philadelphia, in una sfida che potrebbe rivelarsi decisiva per gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025. Con l’attenzione tutta rivolta ai rumors ufficiali e alle scelte di Tudor, i tifosi sono pronti a vivere ogni emozione in diretta. Restate con noi per aggiornamenti, analisi e cronaca live di questa sfida imperdibile!

di Marco Baridon Juve Wydad LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la seconda giornata del Mondiale per Club 2025. La Juve affronta il Wydad Casablanca nel secondo match di questo Mondiale per Club. Dopo l'esordio vincente con l'Al Ain, i bianconeri – in caso di vittoria – potrebbero già blindare l'accesso agli ottavi di finale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Wydad 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 18.00 Migliore in campo Juve. Al termine del match Juve Wydad 0-0: risultato e tabellino. Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Savona; Alberto Costa, Thuram, McKennie, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Kolo Muani.

Juve Wydad LIVE: l’avvicinamento al match in programma a Philadelphia, le ultime sulle scelte di Tudor - Appassionati di calcio, il grande momento è arrivato: la Juventus si prepara ad affrontare il Wydad Casablanca nel cuore di Philadelphia, nel contesto della seconda giornata del Mondiale per Club 2025.

