Juve Wydad LIVE | l’avvicinamento al match in programma a Philadelphia le ultime sulle scelte di Tudor

Appassionati di calcio, il grande momento è arrivato: la Juventus si prepara ad affrontare il Wydad Casablanca nel cuore di Philadelphia, nel contesto della seconda giornata del Mondiale per Club 2025. Dopo un esordio vincente, i bianconeri puntano a consolidare la propria posizione e blindare l’accesso agli ottavi. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale, analisi dettagliate e tutte le emozioni di questa sfida imperdibile!

di Marco Baridon Juve Wydad LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la seconda giornata del Mondiale per Club 2025. La Juve affronta il Wydad Casablanca nel secondo match di questo Mondiale per Club. Dopo l’esordio vincente con l’Al Ain, i bianconeri – in caso di vittoria – potrebbero già blindare l’accesso agli ottavi di finale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Wydad 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 18.00 Migliore in campo Juve. Al termine del match Juve Wydad 0-0: risultato e tabellino. In attesa delle formazioni ufficiali Juve Wydad: il pre-partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Wydad LIVE: l’avvicinamento al match in programma a Philadelphia, le ultime sulle scelte di Tudor

