Juve Wydad LIVE | bianconeri in campo per il riscaldamento ufficiali le scelte di Tudor per il secondo match del Mondiale per Club

La Juventus scende in campo con determinazione nel secondo match del Mondiale per Club 2025, affrontando il Wydad Casablanca. Dopo un esordio vincente, i bianconeri cercano la vittoria per blindare già gli ottavi di finale. Tattiche e scelte di Tudor si intrecciano in questa sfida cruciale: segui live sintesi, moviola e aggiornamenti per non perdere neanche un istante di questa emozionante partita. È tutto pronto: che vinca il migliore!

di Marco Baridon Juve Wydad LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la seconda giornata del Mondiale per Club 2025. La Juve affronta il Wydad Casablanca nel secondo match di questo Mondiale per Club. Dopo l’esordio vincente con l’Al Ain, i bianconeri – in caso di vittoria – potrebbero già blindare l’accesso agli ottavi di finale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Wydad 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 18.00 Migliore in campo Juve. Al termine del match Juve Wydad 0-0: risultato e tabellino. Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Savona; Alberto Costa, Thuram, McKennie, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Kolo Muani. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Wydad LIVE: bianconeri in campo per il riscaldamento, ufficiali le scelte di Tudor per il secondo match del Mondiale per Club

Conferenza stampa Tudor pre Juve Wydad Casablanca: quando parla il tecnico alla vigilia del secondo match del gruppo G del Mondiale per Club. Data e orario - Domani, sabato 21 giugno 2025, la Juventus si prepara alla sfida imperdibile contro il Wydad Casablanca al Lincoln Financial Field.

