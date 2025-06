Juve Wydad LIVE | bianconeri arrivati allo stadio ufficiali le scelte di Tudor per il secondo match del Mondiale per Club

La Juventus scende in campo per affrontare il Wydad Casablanca nel secondo turno del Mondiale per Club 2025, un match cruciale che potrebbe già garantire agli uomini di Tudor un passaggio agli ottavi. I bianconeri, con alle spalle un’esordio convincente contro l’Al Ain, sono pronti a scrivere un’altra pagina di questa avventura internazionale. Segui con noi aggiornamenti in tempo reale, cronaca, analisi e tutte le emozioni di Juve Wydad.

di Marco Baridon Juve Wydad LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la seconda giornata del Mondiale per Club 2025. La Juve affronta il Wydad Casablanca nel secondo match di questo Mondiale per Club. Dopo l’esordio vincente con l’Al Ain, i bianconeri – in caso di vittoria – potrebbero già blindare l’accesso agli ottavi di finale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Wydad 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 18.00 Migliore in campo Juve. Al termine del match Juve Wydad 0-0: risultato e tabellino. Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Savona; Alberto Costa, Thuram, McKennie, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Kolo Muani. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Wydad LIVE: bianconeri arrivati allo stadio, ufficiali le scelte di Tudor per il secondo match del Mondiale per Club

