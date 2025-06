Juve Wydad Kolo Muani o Vlahovic? La scelta di Tudor sull’attaccante titolare del match | è ufficiale

Nella sfida decisiva del Mondiale per Club, Juventus e Tudor fanno una scelta strategica: Kolo Muani titolare, protagonista di una doppietta memorabile, mentre Vlahovic si accomoda in panchina. La sfida contro il Wydad rappresenta l’ultima occasione per qualificarsi agli ottavi, e la decisione dell’allenatore italiano punta a consolidare la squadra con scelte mirate e sorprendenti. Chi farà la differenza? Resta da scoprire…

Juve Wydad, Kolo Muani o Vlahovic dal 1? nel match del Mondiale per Club? Tutte le ultime notizie. Nella seconda sfida del Mondiale per Club, la Juventus  torna in campo con l'obiettivo di chiudere il discorso qualificazione agli ottavi. Dopo l'esordio vincente contro l'Al Ain, Igor Tudor conferma in attacco Kolo Muani dal primo minuto, autore di una grande doppietta, lasciando in panchina Vlahovic, Il serbo sarà pronto per entrare a partita in corso: manca sempre meno all'inizio di Juve Wydad.

Juve Wydad, chi sarà l’attaccante titolare della sfida? Vlahovic o Kolo Muani: la scelta di Tudor lancia un chiaro segnale per il mercato - Nella sfida tra Juve e Wydad, il grande interrogativo riguarda l’attaccante titolare: Vlahovic o Kolo Muani? La decisione di Tudor, che ha schierato l’attaccante francese fin dal primo minuto, lancia un chiaro segnale sul mercato e sulla strategia della squadra.

