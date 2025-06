Juve Wydad i precedenti tra le formazioni marocchine e le squadre europee sono ben auguranti per i bianconeri! Zero sconfitte in tre match | tutti i risultati che fanno sperare

Il confronto tra Juventus e Wydad Casablanca si prospetta come un incrocio di pronostici favorevoli: i precedenti tra squadre marocchine e formazioni europee al Mondiale per Club sono infatti incoraggianti, con zero sconfitte in tre partite per le italiane. La tradizione sorride ai bianconeri, alimentando le speranze di un risultato positivo anche questa volta. Alle 18:00 di oggi, il cammino della Juve potrebbe proseguire su un percorso ricco di successi.

Juve Wydad, zero sconfitte delle europee contro le marocchine al Mondiale per Club: precedente ben augurante per i bianconeri?. Oggi domenica, 22 giugno 2025 il Mondiale per Club della Juve incrocerà il proprio cammino con quello di un’altra formazione che arricchisce il già ricco almanacco internazionale bianconero. Alle ore 18:00 italiane, infatti, Madama affronterà il Wydad Casablanca, club marocchino. Una vittoria non serve solo per poter staccare il pass per gli ottavi di finale della competizione, ma è importante anche per dare continuità a una statistica: mai una squadra europea ha perso contro una formazione marocchina, come ricorda anche la Juve sul suo sito ufficiale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Wydad, i precedenti tra le formazioni marocchine e le squadre europee sono ben auguranti per i bianconeri! Zero sconfitte in tre match: tutti i risultati che fanno sperare

In questa notizia si parla di: juve - wydad - marocchine - europee

Mercato Juve: Lipsia fuori dalle coppe europee, deciso il futuro di Sesko e Xavi Simons. Cosa succederà in estate - Il mercato della Juventus si infiamma con le decisioni del Lipsia, ormai escluso dalle coppe europee per la prima volta dal 2016/17.

Un occhio al Mondiale per club in arrivo 19 Giugno ore 03:00 - Juventus Al-Ain (Arabia) 22 Giugno ore 18:00 - Juventus Wydad Casablanca (Marocco) 26 Giugno ore 21:00 - Juventus Manchester City (Inghilterra) Se si passasse agli ottavi di finale, incontrere Vai su Facebook

Il Real d'Africa sfida la Juve: al Wydad non bastano più i complimenti; Vi racconto il Wydad: tanta tecnica e un tifo incredibile, in A si salverebbe senza problemi; Matchday Station | FIFA Club World Cup | Juventus-Wydad AC.

Juventus.com - Juve-Wydad, le statistiche del match: marocchini in cerca delle prima vittoria nella Coppa del Mondo per club - La Juventus, sul proprio sito ufficiale, analizza le statistiche pre gara relative al match del Mondiale per Club che i bianconeri giocheranno oggi alle 18:00, ora italiana, contro i marocchini ... Lo riporta tuttojuve.com

Juventus-Wydad: dove vederla (in chiaro) in tv e streaming, probabili formazioni, orario e telecronaca. La 2a giornata del Mondiale per club - Ain, la Juventus di Igor Tudor è pronta a tornare in campo per la seconda partita del Mondiale per club. Riporta msn.com