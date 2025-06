Juve Wydad Casablanca Tudor pronto a cambiare in difesa? Scelti i tre centrali per il match di oggi | chi giocherà

Oggi alle 18,00 italiane, la Juventus si prepara a sfidare il Wydad Casablanca a Philadelphia nel secondo match di questa entusiasmante fase a gironi del Mondiale per Club. Con Tudor pronto a rinnovare la difesa e scegliere i tre centrali più affidabili, i tifosi sono in fermento: chi scenderà in campo per garantire solidità e successo? La risposta arriverà presto, ma una cosa è certa: questa partita potrebbe essere decisiva per il proseguo della competizione.

nel secondo match del Mondiale. Alle 18.00 italiane la Juventus scenderà in campo a Philadelphia per affrontare il Wydad Casablanca nella seconda partita della fase a gironi di questo Mondiale per Club. Tudor è pronto a confermare in blocca la difesa che ha giocato titolare all'esordio contro l' Al Ain e che ben ha fatto: Savona centrale, accanto a lui agiranno Kalulu a destra e Kelly sul versante opposto.

Conferenza stampa Tudor pre Juve Wydad Casablanca: quando parla il tecnico alla vigilia del secondo match del gruppo G del Mondiale per Club. Data e orario - Domani, sabato 21 giugno 2025, la Juventus si prepara alla sfida imperdibile contro il Wydad Casablanca al Lincoln Financial Field.

Orario Juve Wydad Casablanca: quando si gioca il secondo match del Mondiale per Club. Tutti i dettagli della sfida dei bianconeri di Tudor - Sei curioso di scoprire quando e dove i bianconeri di Tudor scenderanno in campo per la loro seconda sfida nel Mondiale per Club? La Juventus affronta Wydad Casablanca domenica 22 giugno, un match cruciale che promette emozioni e sorprese.

