Juve Wydad AC 4-1 Yildiz trascina i bianconeri | la squadra di Tudor a punteggio pieno!

La Juventus si impone con autorità nel match contro il Wydad AC, portando a casa una vittoria convincente e piena di emozioni. La stella della serata è senza dubbio Kenan Yildiz, che con il suo talento straordinario ha guidato i bianconeri al successo. Con questo risultato, la squadra di Tudor si avvicina sempre di più alla qualificazione, dimostrando un ottimo stato di forma e un futuro promettente.

Ecco com’è andata la gara del Mondiale per Club. Finisce qui Juve Wydad AC, col risultato finale di 4 a 1. I bianconeri sbrigano la pratica e vincono con merito, trascinati dalla stellina Kenan Yildiz. L’attaccante turco, pria propizia la rete dell’1 a 0 (attribuito poi l’autogol a Boutouilin), poi si scatena con una doppietta. Il gol di Lorch non basta per far tornare in partita la squadra marocchina, che cade sotto i colpi bianconeri. A chiudere i conti è Dusan Vlahovic che trasforma un calcio di rigore nei minuti di recupero. 🔗 Leggi su Internews24.com