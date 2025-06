Juve Wydad 4-1 | altra grande vittoria dei bianconeri che volano agli ottavi! Yildiz domina la chiude Vlahovic su rigore

Una Juve scatenata travolge il Wydad Casablanca con un netto 4-1, assicurandosi il passaggio agli ottavi del Mondiale per Club 2025. Yildiz domina la scena, mentre Vlahovic segna su rigore chiudendo la partita. I bianconeri, dopo il brillante esordio, consolidano il loro cammino e si preparano a scrivere un’altra pagina di successo. La vittoria è solo l’inizio di un’avventura che promette grandi emozioni.

di Andrea Bargione Juve Wydad LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la seconda giornata del Mondiale per Club 2025. La Juve ha affrontato il Wydad Casablanca a Philadelphia nel secondo match del Mondiale per Club. Dopo il convincente esordio con l’Al Ain, i bianconeri – in caso di vittoria – potrebbero giĂ blindare l’accesso agli ottavi di finale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Wydad 4-1: sintesi e moviola. INIZIA IL MATCH! 2? OCCASIONE WYDAD – Errore in fase difensiva dei bianconeri, prova il tiro in porta da pochi passi Lorch: blocca a terra Di Gregorio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Wydad 4-1: altra grande vittoria dei bianconeri che volano agli ottavi! Yildiz domina, la chiude Vlahovic su rigore

