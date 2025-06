Juve Wydad 3-1 LIVE | tripletta di Yildiz! Altra grande giocata del numero 10!

L'emozione è alle stelle: la Juventus si scontra con il Wydad Casablanca nella seconda giornata del Mondiale per Club 2025, e lo spettacolo è assicurato. Con una tripletta di Yildiz, il numero 10 torna a brillare e guida i bianconeri verso un'altra vittoria fondamentale. La partita è intensa, ricca di colpi di scena, e ogni minuto riserva emozioni uniche. Scopriamo insieme come si è conclusa questa sfida memorabile.

di Andrea Bargione Juve Wydad LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la seconda giornata del Mondiale per Club 2025. La Juve affronta il Wydad Casablanca nel secondo match di questo Mondiale per Club. Dopo l’esordio vincente con l’Al Ain, i bianconeri – in caso di vittoria – potrebbero già blindare l’accesso agli ottavi di finale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Wydad 3-1 LIVE: sintesi e moviola. INIZIA IL MATCH! 2? OCCASIONE WYDAD – Errore in fase difensiva dei bianconeri, prova il tiro in porta da pochi passi Lorch: blocca a terra Di Gregorio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Wydad 3-1 LIVE: tripletta di Yildiz! Altra grande giocata del numero 10!

In questa notizia si parla di: wydad - juve - tripletta - yildiz

Juve-Wydad 1-0 LIVE: la sblocca subito Yildiz - Un appuntamento imperdibile al Lincoln Financial Field: Juve-Wydad in diretta live! La partita, valida per la 2ª giornata del Mondiale per Club 2025, promette emozioni fin dal primo istante, con Yildiz che sblocca subito il risultato.

La conferenza stampa di Igor Tudor alla vigilia di Juventus - Wydad AC La FIFA Club World Cup continua. Dopo il successo per 5-0 nella gara inaugurale, la Juventus è attesa dalla sfida contro i marocchini del Wydad AC, reduci dalla sconfitta contro il Manch Vai su Facebook

Diretta Live Juventus-Wydad Mondiale per Club seconda giornata Gruppo G: tripletta di Yildiz, 3-1 per i bianconeri; Juve Wydad, il risultato in diretta live della partita del Mondiale per club; Juve Wydad LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca.

Diretta Live Juventus-Wydad Mondiale per Club seconda giornata Gruppo G: doppietta di uno straordinario Yildiz, Lorch dimezza lo svantaggio - Diretta Live del match tra Juventus e Wydad Casablanca, valevole per la seconda giornata del girone G del Mondiale per Club. Riporta sport.virgilio.it

Doppietta Yildiz, che cosa ha fatto Kenan!? Grandissima rete che vale il raddoppio della Juve contro il Wydad – VIDEO - Il VIDEO della rete del talento turco che raddoppia per i bianconeri Juve Wydad nel segno di un’altra perla di Kenan Yildiz che ha siglato il 2- Scrive juventusnews24.com