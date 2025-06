Juve Wydad 3-1 LIVE | standing ovation per Yildiz al suo posto entra Gatti

La Juventus torna in campo al Mondiale per Club 2025 con grinta e determinazione, affrontando il Wydad Casablanca. Dopo un esordio convincente contro l’Al Ain, i bianconeri cercano questa sera di consolidare la loro posizione in classifica. Un match ricco di emozioni, sorprese e momenti da applausi, come il grande standing ovation per Yildiz e l’ingresso di Gatti. La lotta per gli ottavi si fa sempre più avvincente: scopriamo insieme come si è conclusa questa sfida!

di Andrea Bargione Juve Wydad LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la seconda giornata del Mondiale per Club 2025. La Juve affronta il Wydad Casablanca nel secondo match di questo Mondiale per Club. Dopo l'esordio vincente con l'Al Ain, i bianconeri – in caso di vittoria – potrebbero già blindare l'accesso agli ottavi di finale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Wydad 3-1 LIVE: sintesi e moviola. INIZIA IL MATCH! 2? OCCASIONE WYDAD – Errore in fase difensiva dei bianconeri, prova il tiro in porta da pochi passi Lorch: blocca a terra Di Gregorio.

