Juve Wydad 2-1 LIVE | Thuram pericoloso!

La Juventus si appresta a vivere un match emozionante contro il Wydad Casablanca, con un risultato di 2-1 e un Thuram particolarmente pericoloso in campo. Dopo l’esordio vincente contro l’Al Ain, i bianconeri sono pronti a consolidare la loro posizione negli ottavi del Mondiale per Club 2025. La sfida promette spettacolo e colpi di scena: resterai aggiornato con tutte le ultime novità e analisi in tempo reale.

di Andrea Bargione Juve Wydad LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la seconda giornata del Mondiale per Club 2025. La Juve affronta il Wydad Casablanca nel secondo match di questo Mondiale per Club. Dopo l'esordio vincente con l'Al Ain, i bianconeri – in caso di vittoria – potrebbero già blindare l'accesso agli ottavi di finale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Wydad 2-1 LIVE: sintesi e moviola. INIZIA IL MATCH! 2? OCCASIONE WYDAD – Errore in fase difensiva dei bianconeri, prova il tiro in porta da pochi passi Lorch: blocca a terra Di Gregorio.

