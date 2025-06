Juve Wydad 2-1 LIVE | palo di Cambiaso!

La Juventus si prepara a scrivere un'altra pagina emozionante della sua storia nel Mondiale per Club 2025. Contro il Wydad Casablanca, i bianconeri cercano la vittoria che potrebbe già garantire l’accesso agli ottavi di finale, dopo il successo contro l’Al Ain. La sfida si è infiammata con un gol di Cambiaso e un finale ricco di suspense. Segui con noi questa avvincente battaglia e scopri il risultato finale!

di Andrea Bargione Juve Wydad LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la seconda giornata del Mondiale per Club 2025. La Juve affronta il Wydad Casablanca nel secondo match di questo Mondiale per Club. Dopo l’esordio vincente con l’Al Ain, i bianconeri – in caso di vittoria – potrebbero giĂ blindare l’accesso agli ottavi di finale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Wydad 2-1 LIVE: sintesi e moviola. INIZIA IL MATCH! 2? OCCASIONE WYDAD – Errore in fase difensiva dei bianconeri, prova il tiro in porta da pochi passi Lorch: blocca a terra Di Gregorio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com