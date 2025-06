Juve-Wydad 2-1 LIVE | Lorch la riapre

Appassionati di calcio, preparatevi a vivere emozioni intense: al Lincoln Financial Field si scontrano Juventus e Wydad in un match che promette sorprese e spettacolo nella 2ª giornata del Mondiale per Club 2025. Con una partita ricca di colpi di scena, il risultato finale vede la Juve in vantaggio 2-1 grazie a Lorch, che riapre le speranze dei bianconeri. Seguiteci per sintesi, live, tabellino e tutte le emozioni di questa sfida imperdibile!

Al Lincoln Financial Field il match valido per la 2ª giornata del Mondiale per Club Juve-Wydad: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Juve-Wydad, valevole per la 2ª giornata del Mondiale per Club 2025.

Risultati Mondiale per Club LIVE: Lorch accorcia le distante in Juve Wydad - Il Mondiale per Club entra nel vivo, portando emozioni e sorprese da America! La Juventus, protagonista nel girone G, si sfida con le migliori squadre del mondo, cercando di scrivere un nuovo capitolo di successo.

Juventus-Wydad 2-1 | Yildiz la sblocca, poi raddoppia! Lorch la riapre ??.

Juventus-Wydad 2-1 | Show di Yildiz: raddoppio da ??! Lorch la riapre ?? | OneFootball - Una vittoria potrebbe regalare ai ragazzi di Tudor il pass per gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025. Lo riporta onefootball.com

TJ – Juventus-Wydad 0-0: cominciato il match a Philadelphia - McKennie perde un pallone e manda in porta Lorch, il rasoterra del giocatore del Wydad calcio sul primo palo e il tiro viene bloccato da Di Gregorio. Riporta tuttojuve.com