Juve-Wydad 2-0 LIVE | raddoppia Yildiz con un super gol

Sul fermento del Lincoln Financial Field, la Juventus conquista un’altra vittoria con un 2-0 contro il Wydad. Il secondo gol di Yildiz, un vero capolavoro, infiamma i tifosi e rinsalda le speranze di avanzare nel Mondiale per Club 2025. Scopri tutti i dettagli, la cronaca live, il tabellino e le emozioni di questa sfida imperdibile su Juventus News 24. La partita si conferma uno spettacolo di tecnica e passione, e il meglio deve ancora arrivare.

Al Lincoln Financial Field il match valido per la 2ª giornata del Mondiale per Club Juve-Wydad: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Juve-Wydad, valevole per la 2ª giornata del Mondiale per Club 2025. LA DIRETTA DI JUVE-WYDAD SU JUVENTUS NEWS 24. 🔗 Leggi su Calcionews24.com