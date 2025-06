Juve Wydad 2-0 LIVE | doppietta di Yildiz golazo del turco!!

La Juventus torna in campo con determinazione nel Mondiale per Club 2025 e conquista una vittoria fondamentale contro il Wydad Casablanca, grazie a una doppietta di Yildiz e un golazo del turco. La squadra di Andrea Bargione si mostra compatta e concentrata, avvicinando sempre di più gli ottavi di finale. La sfida si conferma un’occasione imperdibile per scoprire le emozioni live: clicca qui per aggiornamenti e risultati in tempo reale!

di Andrea Bargione Juve Wydad LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la seconda giornata del Mondiale per Club 2025. La Juve affronta il Wydad Casablanca nel secondo match di questo Mondiale per Club. Dopo l'esordio vincente con l'Al Ain, i bianconeri – in caso di vittoria – potrebbero già blindare l'accesso agli ottavi di finale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Wydad 2-0 LIVE: sintesi e moviola. INIZIA IL MATCH! 2? OCCASIONE WYDAD – Errore in fase difensiva dei bianconeri, prova il tiro in porta da pochi passi Lorch: blocca a terra Di Gregorio.

