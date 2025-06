Juve Wydad 1-0 LIVE | Alberto Costa vicino al gol!

La tensione è alle stelle nella seconda giornata del Mondiale per Club 2025, con la Juventus che si gioca una fetta importante di qualificazione contro il Wydad Casablanca. Con Alberto Costa vicino al gol e un risultato raccogliente, i bianconeri cercano di consolidare la loro posizione in classifica. Segui in tempo reale questa sfida cruciale e scopri come si sta delineando il destino della squadra italiana nel torneo. La partita promette emozioni fino all’ultimo secondo.

di Andrea Bargione Juve Wydad LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la seconda giornata del Mondiale per Club 2025. La Juve affronta il Wydad Casablanca nel secondo match di questo Mondiale per Club. Dopo l'esordio vincente con l'Al Ain, i bianconeri – in caso di vittoria – potrebbero già blindare l'accesso agli ottavi di finale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Wydad 1-0 LIVE: sintesi e moviola. INIZIA IL MATCH! 2? OCCASIONE WYDAD – Errore in fase difensiva dei bianconeri, prova il tiro in porta da pochi passi Lorch: blocca a terra Di Gregorio.

Alberto Costa convince tutti: anche Tudor? Potrebbe partire titolare anche in Juve Wydad ma in un ruolo diverso: le ultime novità - Alberto Costa sta conquistando tutti: anche Tudor lo conferma come titolare nella sfida decisiva contro il Wydad Casablanca, fondamentale per gli ottavi del Mondiale per Club.

#Juventus-#Wydad, le ufficiali: JUVE (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Savona, Kelly; Alberto Costa, Thuram, McKennie, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Kolo Muani. WYDAD AC (4-2-3-1): Benabid; Moufid, Ferreira, Meijers, Moufi; Boutouil, El Moubarik; Amrabat, Z

