Juve Wydad 0-0 LIVE | inizia il match!

Inizia il grande spettacolo del Mondiale per Club 2025 con Juve Wydad, una sfida che promette emozioni e suspense. I bianconeri sono determinati a consolidare la loro posizione, mentre il Wydad sogna di sorprendere. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale su sintesi, moviola, tabellino e risultato, perché ogni minuto di questa partita potrebbe essere decisivo per il destino delle due squadre. La gara è appena iniziata, e tutto può succedere!

di Andrea Bargione Juve Wydad LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la seconda giornata del Mondiale per Club 2025. La Juve affronta il Wydad Casablanca nel secondo match di questo Mondiale per Club. Dopo l’esordio vincente con l’Al Ain, i bianconeri – in caso di vittoria – potrebbero già blindare l’accesso agli ottavi di finale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Wydad 0-0 LIVE: sintesi e moviola. INIZIA IL MATCH! Migliore in campo Juve. Al termine del match Juve Wydad 0-0 LIVE: risultato e tabellino. Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Savona; Alberto Costa, Thuram, McKennie, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Kolo Muani. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Wydad 0-0 LIVE: inizia il match!

