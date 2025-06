Juve-Roma sfida di mercato per il difensore | ecco la valutazione

Serie A si infiamma con il duello tra Juventus e Roma per un difensore di alto livello. Le ultime valutazioni rivelano una sfida serrata, con entrambe le squadre pronte a mettere sul piatto cifre importanti per assicurarsi il talento desiderato. Con la rivoluzione in atto nella Capitale, la contesa promette di essere uno dei momenti più avvincenti della prossima sessione di mercato. La domanda ora è: chi avrà la meglio nella corsa?

Duello tra Juve e Roma per lo stesso giocatore, di seguito riportate le ultime novitĂ con il nome e il prezzo fissato. La prossima stagione di Serie A vedrĂ vari cambiamenti, soprattutto per quanto riguarda le societĂ e gli allenatori. Un esempio è la Roma. La squadra giallorossa, infatti, ha avuto una vera e propria rivoluzione al suo interno con l’arrivo di Massara in dirigenza e Gasperini sulla panchina. L’obiettivo della squadra della Capitale è quello di tornare in Champions League. Si vuole migliorare la rosa per renderla ancora piĂą competitiva e magari cercare di regalare un trofeo ai propri tifosi. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Juve-Roma, sfida di mercato per il difensore: ecco la valutazione

In questa notizia si parla di: roma - juve - sfida - mercato

Mercato Juve, è sfida all’ultimo sangue con l’Inter? Il confronto può “accendersi” su quell’attaccante: gli aggiornamenti che possono ravvivare la contesa tra i bianconeri e i nerazzurri! - Il mercato della Juventus si preannuncia come una battaglia accesa contro l'Inter, con l'attenzione rivolta a un attaccante chiave.

Sfida di mercato aperta in Italia La situazione si fa intrigante. Il Napoli parla con il calciatore, la Juventus con lo United. Due canali diversi, che proveranno a produrre il medesimo risultato. Le schermaglie di mercato sono appena cominciate! Quale squadra l Vai su Facebook

JB UNITED UNA JUVENTUS RINNOVATA SFIDA IL MONDO!! Rome 23:00 On @juventibus #Twitch http://twitch.tv/juventibus #JBUnited Vai su X

LIVE TJ - Mercato Juve h24 - Comolli sfida il Napoli per Sancho. La Juve riscatterà Conceicao....; La Juve ritrova Soulé: Motta lo avrebbe tenuto, ma il mercato era bloccato...; Roma-Juventus, Soulé sfida il passato: l'esubero bianconero al centro del progetto giallorosso.

Scambio improvviso con la Juve: Roma sbloccata in una mossa - La clamorosa trattativa regala interessanti spazi di manovra ai giallorossi: così cambiano le carte in tavola Come accade in ogni sessione estiva di calciomercato, tra le tante trattative ancora in es ... Come scrive asromalive.it

Juve e Roma su Wesley: la posizione del Flamengo | CM.IT - Sulle sue tracce ci sono, infatti, anche Arsenal, Aston Villa, Chelsea, Newcastle e Manchester United, ma anche in ... Riporta calciomercato.it