Juve qualificata agli ottavi del Mondiale per Club | il verdetto è ufficiale dopo la vittoria contro il Wydad Quali possono essere le possibile avversarie e quanto guadagnano i bianconeri

La Juventus ha conquistato con entusiasmo l'accesso agli ottavi del Mondiale per Club, dominando il Wydad con un netto 4-1. Dopo questa vittoria, i bianconeri si preparano ad affrontare le possibili avversarie dei prossimi turni, mentre il club può già festeggiare importanti guadagni economici. Quali saranno le sfide che li attendono e quanto potranno portare a casa? Scopriamolo insieme in questa entusiasmante avventura internazionale.

Juve qualificata agli ottavi del Mondiale per Club: tutti i dettagli dopo la vittoria dei bianconeri contro il Wydad. La Juventus stacca il pass per gli ottavi di finale con una prova di forza e qualità: il 4-1 rifilato al Wydad vale la qualificazione con un turno d'anticipo. Protagonista assoluto Kenan Yildiz, autore di una doppietta (nonostante la prima rete sia stata poi assegnata come autogol dalla FIFA). In gol anche Vlahovic, con una squadra che ha mostrato ritmo, concretezza e una crescente intesa tra i reparti. Prestazione convincente e passaggio del turno meritato: agli ottavi del Mondiale per Club ci sarà, molto probabilmente, una tra Real Madrid o Al Hilal.

Juve qualificata agli ottavi del Mondiale per Club: il verdetto è ufficiale dopo la vittoria contro il Wydad. Quali possono essere le possibile avversarie - La Juventus celebra una storica qualificazione agli ottavi del Mondiale per Club, grazie a una vittoria schiacciante contro il Wydad.

