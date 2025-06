Juve pericolo Kolo Muani | doppio assalto dalla Premier League

L'arrivo di Randal Kolo Muani alla Juventus ha portato entusiasmo e risultati tangibili, ma ora il futuro dell'attaccante francese è in bilico. Con il suo rendimento eccezionale, il club bianconero desidera blindarlo, mentre il PSG e le big della Premier League sono pronti a sfruttare ogni opportunità per strapparlo a Torino. È tempo di accelerare, perché il rischio di perdere un talento così promettente è più concreto che mai.

Kolo Muani vuole restare a Torino e la Juventus vuole tenersi l’attaccante francese, ma ora bisogna accelerare col PSG: doppio assalto dalla Premier League L’impatto di Randal Kolo Muani con il mondo Juve è stato fantastico: in campo sono arrivati gol a grappoli, che hanno dato un contributo fondamentale alla qualificazione in Champions League dei bianconeri, e anche a livello di spogliatoio il francese è riuscito a integrarsi alla grandissima. – Calciomercato.it (LaPresse) Dagli Stati Uniti l’attaccante ha parlato nei giorni scorsi, indicando quella che è la sua chiara volontà: “Voglio rimanere a Torino anche l’anno prossimo”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juve, pericolo Kolo Muani: doppio assalto dalla Premier League

In questa notizia si parla di: kolo - muani - doppio - assalto

Juve alla francese, Tudor ha scelto il suo leader per il Mondiale: Kolo Muani sorpassa Vlahovic, ora è lui l’uomo-simbolo per l’assalto all’America - In un calcio internazionale in evoluzione, la Juventus si prepara a una sfida cruciale per il Mondiale per Club.

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani o Vlahovic? L'”indirizzo” di mister Tudor sembra già definito - Rimani aggiornato sulle ultimissime notizie della Juventus! In questa diretta, segui gli sviluppi riguardanti Kolo Muani e Vlahovic, con il mister Tudor che pare avere le idee chiare.

Osimhen, Gyokeres o... Kolo Muani? Il francese può essere il primo attaccante della Juventus Vai su Facebook

Quale sarà il futuro di #KoloMuani e #Vlahovic Ci sono importanti novità Vai su X

Juve, pericolo Kolo Muani: doppio assalto dalla Premier League; Retegui-Hojlund, sfida tra ex Atalanta per l'attacco Juve senza Vlahovic. E Kolo Muani...; Juventus, si punta al doppio colpo: Ederson e Osimhen.

Juve, pericolo Kolo Muani: doppio assalto dalla Premier League - La Juventus deve accelerare le operazioni per trattenere Kolo Muani: dalla Francia rivelano come Chelsea e United siano in pressing ... calciomercato.it scrive

Juventus, tutto sulla conferma di Kolo Muani: il doppio piano per l’acquisto - Resta vivo l’interessamento da parte di club di Premier League come l’Arsenal e del Barcellona, ma il serbo potrebbe anche essere proposto al Psg nell’ambito di uno scambio con Kolo Muani ... Come scrive calciomercato.it