Juve nuova carica per sognare Esame Wydad e piace Jackson

di dimostrare di aver superato le difficoltà iniziali e di poter competere ai massimi livelli mondiali. Con una nuova carica di entusiasmo e la voglia di sognare in grande, la Juve si prepara a sfidare il Wydad con l’obiettivo di lasciare il segno e conquistare il cuore dei propri tifosi. La sfida di oggi rappresenta un passo importante verso il successo internazionale, un’occasione da non perdere per tutti gli appassionati bianconeri.

Rispetto all’esordio contro l’Al-Ain, risoltosi con una confortante manita, l’asticella dell’attenzione deve alzarsi per la Juve oggi al Mondiale per Club. Perché i marocchini del Wydad un palmares di alto livello ce l’hanno: tre anni fa sono stati campioni d’Africa, e la compagine che affronta la Signora è una delle più titolate di un Paese che agli ultimi Mondiali è arrivato tra le prime tre. I bianconeri, poi, hanno l’opportunità imperdibile di ipotecare già il passaggio agli ottavi, vincendo. Così poi da rendere l’ultima sfida del girone contro il City solo una lussuosa formalità al netto di sorprese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juve, nuova carica per sognare. Esame Wydad e piace Jackson

Juventus-Wydad, orario e dove vedere in tv e streaming il Mondiale per Club - I bianconeri sfidano la compagine marocchina per mettere un piede negli ottavi di finale in vista del big match contro il City ... Lo riporta tuttosport.com

Verso Juventus-Wydad, Tudor in conferenza: 'John Elkann presenza costante, ha grande energia. Non penso al traguardo' - Igor Tudor ha presentato in conferenza stampa il match tra Juventus e Wydad Casablanca in programma alle 18. Lo riporta ilbianconero.com