Juve Madama è tornata a essere una macchina da guerra in zona gol | non segnava quel quantitativo di reti da ben sette anni! Il precedente

La Juve Madama torna a incantare con una performance da record: in zona gol, non segnava così tanto da ben sette anni! La vittoria contro l’Al Ain, con quattro reti in un solo tempo, segna un ritorno alla grande per i bianconeri, pronti a sorprendere ancora una volta nel Mondiale per Club. Questo risultato dimostra che la squadra di Allegri ha ritrovato la sua marcia vincente e la voglia di conquistare nuovi traguardi.

Juve, Madama ha ripreso a essere un macchina da guerra impressionante in zona gol: non segnava quattro reti da ben sette anni! Il precedente. La Juve ha ripreso a essere una macchina da gol impressionante. In tal senso, il test contro l’Al Ain è stato determinate. Proprio in questa gara, valida per la prima giornata del Mondiale per Club, i bianconeri hanno segnato quattro reti in un tempo. Trattasi di un evento che non accadeva da ben sette anni, più precisamente da Juve Sassuolo del febbraio del 2018. QUATTRO GOL IN UN TEMPO – « La Juventus ha segnato quattro gol nel primo tempo contro l’Al Ain nel match di mercoledì, siglando ben quattro reti nel primo tempo per la prima volta dopo oltre sette anni (4-0 contro il Sassuolo in Serie A nel febbraio 2018) ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve, Madama è tornata a essere una macchina da guerra in zona gol: non segnava quel quantitativo di reti da ben sette anni! Il precedente

In questa notizia si parla di: essere - macchina - juve - madama

Calciomercato Juve, tra quell’esubero del Manchester United e i bianconeri si inserisce l’Inter! L’idea dei nerazzurri e la posizione di Madama - Nel calciomercato della Juventus si fa spazio una nuova intrigante opportunità, con Joshua Zirkzee del Manchester United che attira l'interesse dei bianconeri.

30 maggio 1973, Belgrado. La prima finale di Coppa dei Campioni della storia juventina coincide anche con la prima amarezza. L'Ajax di Cruijff si aggiudica la terza vittoria europea consecutiva della sua storia grazie ad una rete velenosa di Johnny Rep, di te Vai su Facebook

Il bus della Juventus tampona un'auto della polizia: incidente prima del match contro l'Udinese; SOTTOBOSCO - Nessuno avrà lo scalpo della Juventus. Mai visto il film “Ivanhoe? Effetto Nordio,...; Campionato di Serie A 2023-2024 Monza-Juventus 1-2 MVP Adrien Rabiot.

Juve, mal di 4-4-2 e non solo: ecco di cosa soffre la Madama - Non sarà la sconfitta contro il Milan a rivoluzionare una Juve allo sbando ... Come scrive sport.sky.it

Juve, Ziliani duro: 'Scempi regolamentari compiuti a favore di Madama da Marchetti e VAR' - Nelle scorse ore il giornalista Paolo Ziliani ha scritto su X un messaggio polemico nei confronti dell'arbitraggio del fischietto Marchetti che avrebbe favorito la Juventus nel 2 a 2 con il Bologna. Riporta it.blastingnews.com