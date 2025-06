Juve da scudetto? A questa domanda risponde Scanavino | Avremo questo obbligo per la prossima stagione Poi sul mercato | Ci saranno inserimenti per fare questo

La Juventus si prepara a tornare protagonista, con Maurizio Scanavino che non nasconde le ambizioni scudetto e annuncia un mercato strategico per la prossima stagione. Dopo un recente periodo di incertezze, i bianconeri sono pronti a fare il salto di qualità, puntando a riconquistare il titolo e rafforzarsi sotto ogni punto di vista. La sfida è aperta: la Juve si rilancia, e il futuro si fa sempre più brillante.

Juve da scudetto? Scanavino, AD della Juve, ha parlato così ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Wydad Casablanca: le sue parole. L’AD della Juve Maurizio Scanavino ha parlato ai microfoni di DAZN prima di Juve Wydad Casablanca. Ecco cos’ha detto il dirigente bianconero, il quale ha rilanciato le ambizioni scudetto della Vecchia Signora in questi termini. PAROLE – « La Juve dovrà essere competitiva per lo scudetto. Si parte da una base molto buona con ragazzi molto giovani e una competizione come questa sarà un bagaglio importante. Ci saranno alcuni inserimenti per rendere la rosa più competitiva ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve da scudetto? A questa domanda risponde Scanavino: «Avremo questo obbligo per la prossima stagione». Poi sul mercato: «Ci saranno inserimenti per fare questo»

